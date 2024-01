Viel Betrieb auf der Schosserhütte: Aber noch läuft nicht alles rund

Letzte Schneereste sind rund um die Anton-Schosser-Hütte (1158 m) auf der Hohen Dirn zu finden. Der Ausblick in Richtung Sonn- und Plattenberg ist grandios. Seit 1. Dezember schenkt der neue Pächter Harald Ritter gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin aus. Die beiden leben auch in der Hütte. Für die einmalige Kulisse haben sie aktuell aber kaum Zeit. Es gibt viel zu tun. Beim Besuch der Steyrer Zeitung nimmt sich Ritter – er zog von Bayern ins Ennstal – kein Blatt vor den Mund, spricht Missstände an, von denen wohl viele, die im Gastgewerbe tätig sind, ein Lied singen können.

"Wir haben die Hütte aufgrund der schönen Lage und Umgebung ausgewählt und wir haben uns schon gut eingelebt", berichtet der neue Pächter. Je näher die Mittagszeit rückt, desto mehr füllt sich die Stube an diesem viel zu warmen Mittwoch.

Über zu wenige Gäste kann sich Ritter nicht beklagen. Die Schosserhütte im Besitz des Alpenvereins ist ein beliebtes Ausflugsziel, zumal Hütten in der Umgebung wie die Grünburger Hütte oder auch die Glasnerhütte aktuell geschlossen sind. "Gerade aus diesem Grund habe ich kein Verständnis für rund 25 Prozent der Gäste, die statt guter Laune Ungeduld und Zeitdruck in die Hütte bringen", sagt Ritter. Er und seine Lebensgefährtin seien Quereinsteiger und neu auf der Hütte, "da kann ganz am Anfang noch gar nicht alles klappen". Wenn jemand einmal 20 Minuten auf seine frisch zubereitete Mahlzeit warten müsse, "dann ist das häufig gleich ein Drama und es hagelt schlechte Bewertungen im Internet und beim Alpenverein". Dafür hat Ritter kein Verständnis, "zumal die Leute ja sehen, dass wir laufen und nicht die Hände in den Schoß legen". An allen Eingängen hat Ritter Zettel aufgehängt, dass er Wert auf ein Mindestmaß an Höflichkeit legt und um Verständnis bittet, dass nicht jede Bestellung in der Minute beim Gast sein kann.

Keine Zeit für Friseurbesuch

Der Neo-Hüttenwirt sucht dringend nach helfenden Händen. "Die eine oder andere Aushilfe in den Stoßzeiten an den Wochenenden wäre sehr willkommen. In diesem Punkt wünsche ich mir auch etwas mehr Unterstützung vom Alpenverein", sagt Ritter, für den es von der Biomüllentsorgung bis zur Steuerberatung vor allem jetzt am Anfang viele Herausforderungen zu meistern gilt. "Aber für jedes Problem gibt es eine Lösung, was mir fehlt, ist die Zeit, weil wir nur einen Sperrtag haben. Ich schaffe es ja nicht einmal zum Friseur." Nur weil er nichts beschönigen möchte, heißt das nicht, dass Ritter und seine Partnerin ihren Entschluss, ins Ennstal zu kommen bereuen. "Wir wollen hier die nächsten Jahre bleiben und sind bemüht, dass sich alles einspielt."

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst