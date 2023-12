Pächter ist Pleite: Grünburger Hütte ist ab 27. Dezember wieder geschlossen

"Es ist blöd gelaufen", sagt Csaba "Charly" Megyeri, "ich war bei den Finanzen leider ein wenig zu schlampig." Nach nicht einmal acht Monaten als Pächter der Grünburger Hütte – der 41-jährige Ungar hatte erst Anfang Mai aufgesperrt – war für ihn am Stephanitag auch schon wieder Schluss. Vor Megyeri hatte sich ein Schuldenberg aufgetürmt, den er nicht mehr in der Lage war, als Hüttenwirt am Fuße des Hochbuchbergs abzutragen. Ab Mittwoch, 27. Dezember, ist die bei Wanderern,