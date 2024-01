Video zeigt Unfall von BMW nach unerlaubtem Drift

Zu sehen ist ein Autofahrer, der gestern, Donnerstag, am späten Nachmittag seinen Freunden in Steyr wohl imponieren wollte und mit seinem BMW zwischen Berufsschule und Feuerwehrdepot Münichholz zu einem unerlaubten Drift ansetzt.

In einer Linkskurve hat er auf Höhe einer Autobushaltestelle sein Fahrzeug noch einigermaßen im Griff, in der darauffolgenden Rechtskurve verliert der junge Mann jedoch die Kontrolle und prallt mit seinem Auto gegen einen am Straßenrand geparkten Kombi.

Das Video, das derzeit in den Sozialen Medien viral geht:

Der Vorfall sei bekannt und am Donnerstag ordnungsgemäß als normaler Verkehrsunfall angezeigt worden, heißt es dazu seitens der Steyrer Polizei: "Aber dieses Video wirft nun natürlich einen ganz anderen Blickwinkel auf das Geschehen." Der Mann werde eine Anzeige wegen unangepasster Fahrweise erhalten und müsse mit einer Verwaltungsstrafe in Mindesthöhe von 300 Euro rechnen. Für eine Führerscheinabnahme reiche der Vorfall jedoch nicht.

Unfall wurde vorsätzlich und fahrlässig herbeigeführt

Wesentlich teurer dürften die Folgen mit Blick auf die Versicherung werden. Da der Unfall vorsätzlich und fahrlässig herbeigeführt wurde, wird der Lenker wohl selbst für den Schaden an beiden Fahrzeugen aufkommen müssen.

Dieses waghalsige Manöver ist in Steyr kein Einzelfall. Immer wieder wird von illegalen Rennen auf den Straßen im Stadtgebiet berichtet. Der Bereich der Berufsschule Münichholz dürfte zudem beliebter Treffpunkt der Tuning-Szene sein.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner

