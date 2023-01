VCA-Volleyballer schenkten neuem Coach einen Sieg

Mit einem Sieg zum Einstand am 15. Spieltag in der Bundesliga – auf diese Weise hießen die Spieler des VCA Amstetten ihren neuen Trainer Harry Brokking willkommen. Nach fünf umkämpften Sätzen zwangen sie als erste Mannschaft den bis dato noch ungeschlagenen Tabellenführer Hypo Tirol mit 3:2 in die Knie. "Ich gratuliere meinem Team und dem neuen Trainer. Er hat die Mannschaft perfekt eingestellt", freute sich VCA-Sportdirektor Michael Henschke nach dem Heimerfolg.

Am Dienstag beim 3:1-Erfolg in Hartberg war der Sportdirektor noch selbst auf der Trainerbank beim VCA gesessen, ehe der Niederländer Brokking das Ruder übernahm. "Wir haben jetzt lange warten müssen, bis wir mit der Mannschaft unsere optimale Leistung rausholen konnten. Nun ist uns das jetzt zwei Spiele in Folge gelungen", so Henschke, dessen Team zuletzt den Tabellenzweiten Hartberg und nun den Tabellenführenden Tirol schlagen konnte. Damit schoben sich die Niederösterreicher zwischenzeitlich auf den zweiten Rang in der Liga. Der vor dem Match noch ungeschlagene Tabellenführer aus Tirol begann stark, ging früh in Führung und hatte im ersten Satz schon einen 7:14-Vorsprung. Doch die Gastgeber steckten nicht auf, kämpften sich zurück und glichen mit 17:17 aus. Im Finale des ersten Durchganges erarbeiteten sie sich drei Satzbälle und nützten den zweiten zum 25:22. Da war klar: Heute geht etwas.

In Folge ging es hin und her. Damit wartete ein alles entscheidender fünfter Satz auf die Zuschauer in der Pölz-Halle. Die Fans peitschten die Gastgeber nach mehr als zwei Stunden zu einem 15:13. "Trotz der beiden Erfolge zuletzt müssen wir uns in Bescheidenheit üben. Denn es warten noch drei schwere Spiele bis zum Ende des Grunddurchganges", resümierte Henschke.

