VCA Amstetten: Ziele nicht erreicht, Team vor Umbruch

Nach der Niederlage im Hinspiel mit 1:3, verloren die Mostviertler auch in Graz klar mit 0:3 und spielen nur um den siebten Platz in der Bundesliga. "Das ist enttäuschend. Die Saison ist alles andere als nach unserem Wunsch verlaufen und die Einstellung der Mannschaft entspricht nicht dem, was wir wollen", fand VCA-Sportdirektor Michael Henschke deutliche Worte. Es fehle an Kampf, es fehle an Emotion und dann seien auch die Resultate entsprechend. "Jetzt heißt es die Saison abhaken. Unsere sportlichen Ziele haben wir verfehlt." Jetzt müsse ein Schnitt folgen. "So kann es auf keinen Fall weitergehen", sagte Henschke.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper