Unfall nach Ausflug: Familienvater fuhr mit Pkw gegen Felswand

Nach einem Ausflug mit seiner Familie war ein 54-jähriger Pole so erschöpft, dass er kurz am Steuer einnickte: Es war gegen 13:45 Uhr, als der Mann auf der B115, Eisenbundesstraße, in Fahrtrichtung Reichraming die Kontrolle über seinen Pkw verlor. In der sogenannten Leppenkurve, die von einer Felswand gesäumt ist, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte den Fels.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw. Das schwer beschädigte Auto kam seitlich am Fahrbahnrand zu liegen. Der Lenker, seine 50-jährige Gattin sowie die 22-jährige Tochter des Paares wurden verletzt. Die Rettung brachte die Familie in das UKH nach Steyr.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Reichraming und Großraming an.