Ukrainische Lehrerin gibt Kindern Halt

Iryna Honcharenko ist viel mehr als eine Lehrerin. Die neue Kollegin an der digi MS Garsten, geboren und aufgewachsen in der Stadt Cherson, die südlich in der Ukraine an der Grenze zur Krim liegt, unterrichtet seit Herbst dieses Schuljahres mit viel Herzblut die ukrainischen Kinder. In Österreich ist sie nicht nur eine engagierte Lehrerin, sondern sie stellt auch ein Stück Heimat für ihre neuen Schützlinge dar. Honcharenko: "Als ich in Österreich ankam, stellte ich fest, dass viele ukrainische Kinder vom Krieg traumatisiert sind und Probleme mit der Anpassung haben. Umso wichtiger ist es, diese Kinder zu unterstützen und auch während des Unterrichtens für sie da zu sein. Ich bin froh, hier in Garsten ein wichtiger Teil davon sein zu dürfen." Sie selbst hat den Kriegsausbruch ebenfalls miterlebt und sich entschieden, mit ihrer Familie nach Österreich zu flüchten. Nachdem sie in ihrer Heimat über 22 Jahre als Englischlehrerin arbeitete, setzt sie nun ihre Leidenschaft fürs Unterrichten in Garsten fort. "Ich möchte den österreichischen Lehrern im Namen ihrer ukrainischen Schüler und ihrer Eltern für alles, was sie tun, danken. Ich weiß, wie schwierig es ist, einen Zugang zu Kindern zu finden."