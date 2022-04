Streif-Held war Stargast bei Ennstalcup

Der Atem stockt heute noch vielen Fans des alpinen Skirennsports, wenn sie an die Hahnenkammrennen in Kitzbühel zurückdenken: Der Italiener Pietro Vitalini stürzte in der ersten Streifabfahrt kurz vor dem Ziel, wurde über den Sicherheitszaun geschleudert und überschlug sich mehrmals. Nur wenige Stunden später landete Vitalini im zweiten Rennen auf Rang fünf.

Bei der Siegerehrung des Ennstalcups in Großraming war der 54-jährige Italiener nun bewunderter Stargast und gratulierte den Siegern der wichtigsten Skiveranstaltung der Region zu ihren Leistungen. Bei den Damen sicherte sich Katharina Pleischl erstmals die Gesamtwertung und verhalf so dem SV Losenstein auch zum ersten Mannschaftstitel seit mehr als einem Jahrzehnt. Bei den Herren gewann Daniel Lumplecker (WSV Trattenbach) bereits zum vierten Mal, Teamkollege Jonas Gruber siegte bei den Kindern. Bei den Mädchen war Theresa Kopf vom Veranstalterverein Naturfreunde Großraming erfolgreich.