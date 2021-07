Steyrer Theologen wurden wieder zu Studenten

Die beiden Steyrer Theologen absolvierten in dieser Zeit ein Studium an der Päpstlichen Lateranuniversität in Rom. Der zweijährige Lehrgang "Theologie des Volkes Gottes" war eine Kombination von Präsenzveranstaltungen in Rom und Fernstudium mit schriftlichen Essays, die monatlich von den Studierenden zu erarbeiten waren.

Abschluss mit Bestnote

Als Abschluss, den beide souverän meisterten, war eine umfangreiche schriftliche Arbeit zu einem frei gewählten Thema abzugeben. Siebenbrunner setzte sich mit der Erbschuld auseinander, Kreuzer schrieb über frühchristliche Hausgemeinden. Kreuzer erhielt für seine Arbeit, in der er beschreibt, wie sich das Christentum in seinen ersten Jahrhunderten aus versammelten Hausgemeinden entwickelte, die Bestnote "summa cum laude". Mit ihren im Studium gewonnenen Erkenntnissen wollen die beiden Steyrer Theologen nun Vorträge gestalten.