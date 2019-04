Steyrer Polizei rettete junge Entenfamilie

STEYR. Dass sie ein Herz für Tiere haben, haben Polizeibeamte kürzlich in Steyr bewiesen.

Ente gut, alles gut – Polizisten der Polizeiinspektion Münichholz in Steyr retteten eine junge Entenfamilie. "Die Mutter und ihre acht Biberl", so schrieb die Polizei auf Facebook, hatten sich auf die Pacherstraße verirrt. Zwei Beamte rückten aus. Es gelang, die Tiere in einem Karton unterzubringen. Später ging es dann für die Enten im Gänsemarsch zurück in den Ennsfluss.

Zu einem ähnlichen Einsatz hatten die Beamten der Autobahnpolizei erst kürzlich bei Wels ausrücken müssen. Eine Entenmutter und ihre Küken hatten sich auf A8 Innkreisautobahn Richtung Graz in den Tunnel Steinhaus verirrt.

Der Tunnel wurde für kurze Zeit gesperrt, fünf Küken konnten vor dem sicheren Tod gerettet werden. Die jungen Enten, die ihre Mutter auf der Autobahn verloren, wurden an die Tierrettung übergeben.

Dort kümmern sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter nun um die Küken. Und: Es werden stetig mehr. Wie die Tierretter am Sonntag auf Facebook mitteilten, wurden noch weitere Küken von Beamten der Autobahn Polizei Wels Nord in Sicherheit gebracht.

