Steyr bietet am Wochenende 1300 zusätzliche Stiche an

Zumindest einer von hundert Steyrern laboriert aktuell an einer Corona-Infektion, Tendenz steigend. Damit nicht genug: Auch in einem Alten- und Pflegeheim, konkret in jenem im Münichholz (APM), soll es mehrere Corona-Fälle geben. Als Auslöser wird von Betroffenen die niedrige Impfrate beim Pflegepersonal genannt.

Er könne das nicht bestätigen, sagt Gesundheitsreferent Vizebürgermeister Michael Schodermayr: "Beim Personal haben wir eine Impfquote von rund 75 Prozent, und die impfwilligen Bewohner haben bereits den dritten Stich erhalten." Dennoch gebe es im APM aktuell drei Corona-Fälle bei ungeimpften Senioren, von einem Cluster könne man aber nicht sprechen. "Wir führen morgen eine Großtestung im betroffenen Wohnbereich durch, danach haben wir Gewissheit", sagt Schodermayr. Zudem gebe es auch zwei Fälle im Heim auf der Ennsleite.

Als Reaktion auf die steigenden Coronazahlen intensiviert die Stadt ihre Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Ab sofort werden drei Impfstraßen im Amtsgebäude Reithoffer betrieben, auch an Wochenenden wird geimpft. "Hier bieten wir 1300 zusätzliche Stiche an", sagt Schodermayr. Zudem werde Donnerstagabend ein Impfbus vor der Stadthalle bereitstehen. "Wir schöpfen all unsere Möglichkeiten aus, um die Impfquote in Steyr zu erhöhen", sagt Bürgermeister Markus Vogl. Aktuell ist diese leicht auf 59,2 Prozent gestiegen. Ab Mittwoch sollen zudem in den öffentlichen Teststationen auch PCR-Tests angeboten werden.

Schodermayr appelliert zudem an die Bevölkerung, dringend alle Schutzmaßnahmen einzuhalten: "Abstand, FFP2-Maske und aufs Händeschütteln verzichten. Denn diese stark ansteigenden Zahlen bilden sich mit Verzögerung auch im Krankenhaus ab."

Anmeldung zur Impfung: www.land-oberoesterreich.gv.at