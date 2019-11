Stadtplatz-Wirte sind in Rage: Neue Vorschrift verbietet ihnen Stehtische

Ein Aufschrei der Empörung hallte gestern aus Gaststuben und von Kaffeehaustischen durch die sozialen Medien über den Stadtplatz in Richtung Rathaus. Grund war ein Schreiben der Liegenschaftsverwaltung, das den Wirten in die Postkästen geflattert war. Darin wurde ihnen unmissverständlich mitgeteilt, dass sie alle Stehtische und Tische beziehungsweise sonstigen Rauchmöglichkeiten vom öffentlichen Gut zu entfernen haben. Es handle sich dabei um einen Beschluss des Ausschusses für Liegenschaftsangelegenheiten als Reaktion auf das Gastro-Rauchverbot: Man habe festgestellt, dass am Stadtplatz plötzlich Stehtische und Tische unerlaubt aufgestellt wurden.

Keine Chance auf Protest

"Wir sind seit einem Jahr rauchfrei, haben jetzt als Service für rauchende Gäste drei Tische mit drei Sesseln und drei Aschenbechern ordentlich vor unserem Café aufgestellt gehabt", sagt der Kaffeehausbetreiber und Steuerberater Johann Hohlrieder, "und jetzt müssen wir alles wegräumen, erhalten nicht einmal die Chance, dagegen zu berufen, und unmittelbar vor unserem Lokal dürfen die Gäste der Punschstandln saufen und rauchen, wie sie wollen."

Ziel der Tourismusstadt Steyr müsse sein, den Stadtplatz zu beleben. Mit dieser Regelung werde das Gegenteil erreicht. Er beobachte, dass Raucher nun die Stummel einfach auf die Flaniermeile werfen und diese verschmutzen würden. "Meine Mutter fährt jeden Sonntag extra früher in die Stadt, um den Dreck, der sich vor unserem in der Nacht geschlossenen Café angesammelt hat, wegzuräumen." Doch nun werde er bestraft.

Kopfschütteln gibt es auch von Seiten des Lokal- und Garageninvestors Leopold Födermayr: "Der Stadtplatz muss gelebt und nicht zu Tode reglementiert werden." Auch für Jedermann’s-Wirt Günther Sevcan ist so manche Vorschrift der Stadt unverständlich: "Kein Wirt darf von Ende Oktober bis Anfang März einen Tisch auf dem Stadtplatz aufstellen, selbst wenn es 20 Grad hat und die Gäste draußen sitzen möchten." Andere Gastronomen wollten sich aus Angst vor Repressalien seitens der Stadt nicht öffentlich zum Schreiben der Liegenschaft äußern.

Er verstehe die ganze Aufregung nicht, sagt dazu Vizebürgermeister Willi Hauser: "Die Gastgärtensaison endet mit 31. Oktober, und das heißt nicht, dass dann einfach wieder Stehtische auf die Flaniermeile gestellt werden dürfen. Und Herr und Frau Födermayr räumen auch einfach ihre Pflanzen nicht vom Stadtplatz weg, obwohl sie das müssten."

Gleiches Recht für alle

Es gebe speziell zur Weihnachtszeit zu wenig Platz, da sei alles sehr eng. Daher habe er nach der Ausschusssitzung die Liegenschaftsverwaltung angewiesen, die Wirte über diese Bestimmung zu informieren. "Es sind keine Tische genehmigt, es gilt gleiches Recht für alle, und es gilt auch, auf die Anrainer Rücksicht zu nehmen." Er sei aber gesprächsbereit, wenn es vernünftige Vorschläge seitens der Wirte gebe.

