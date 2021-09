"Stadtfest muss nicht mir, sondern Steyrern gefallen"

Über den Köpfen der Pressekonferenzteilnehmer im SPÖ-Bezirksbüro hängen Taferl mit Steyrer Sprengelergebnissen. Bei der vergangenen Gemeinderatswahl wurden meist schon mit schwarzem Filzstift zweistellige Minuswerte hingekritzelt. Die Restmenge und wieder gute Umfragewerte stimmen Spitzenkandidat Markus Vogl (SP) und sein Team aber zuversichtlich; fehlt fast nur noch die Gewissheit, dass sogar die Wiedererlangung der absoluten roten Rathausmehrheit gelingt.

Es hört sich jedenfalls danach an, wenn Vogl und Stadtratskandidatin Katrin Auer (SP) über Kulturpolitik reden. Die Rückgabe des Ressorts, das jetzt VP-Stadtrat Gunter Mayrhofer innehat, gilt bereits als Vorbedingung einer etwaigen Zusammenarbeit mit der SP. "Das Kulturressort ist uns ein Herzensanliegen", untertreiben Vogl und Auer geradezu.

Als ehemalige Direktorin des Museums Arbeitswelt kommt Auer aus dem Kulturbetrieb, sie will aber kein fertiges Arbeitsprogramm auf den Tisch knallen. Sie möchte den Stadtkulturbeirat, den Mayrhofer zuletzt mit Objektkäufen über dessen Köpfe hinweg vergrämt hat, wieder aufwerten. Denkbar ist für sie, dass das Gremium aus Kunstschaffenden und Galeristen bei künftigen Ankäufen ähnliche Expertisen abgibt wie der Gestaltungsbeirat bei Bauprojekten. An der Zeit ist es für Auer, den Kulturentwicklungsplan der Stadt zu überarbeiten: "Einfach deshalb, weil er zehn Jahre alt ist und sich seither vieles verändert hat." Eine Möglichkeit der Evaluierung könnte sein, dass der Kulturbetrieb des Magistrates, der die Theater der Stadt mit eingekauften Tourneeproduktionen bespielt, in eine Gesellschaft ausgelagert wird. "Wenn das für Steyr passt, dann ja, wenn nicht, dann nein", sagt Auer. Das Stadtfest will sie als Volksfest weiterhin ganz nach dem Geschmack der Steyrer ausrichten. Avantgarde werde anderwertig gefördert.