Spaßiger Kulturherbst: Wo man wiederholt am besten lacht

Wenn das Steyrer Kulturzentrum AKKU zur "Humoroffensive" lädt, dann kommt es regelmäßig zu kollektiven Zwerchfellerschütterungen – und dazu, dass begeisterte Zuschauer Tränen lachen. Beim Kabarettfestival, das sich über die Monate Oktober und November erstreckt, ist heuer auch Topstar Roland Düringer mit dabei – und so mancher Geheimtipp. Hier die Übersicht über das hochgradig humorhaltige Programm:

Zauberhaft geht’s los

Bereits am Freitag, 4., und Samstag, 5. Oktober, präsentiert Tricky Niki sein neues Programm "NIKIpedia – wenn das die Omi wüsste". Der bekannte Bauchredner, Zauberer und Comedian berichtet dabei nebst anderem von Vampiren, die kein Blut sehen können, und von Drachen, die Feuer fangen.

Am Samstag, 12. Oktober, treten die Zebras an, um auf offener Bühne allerhand Lachgeschichten zu entwickeln. Der Improtheater-Gruppe, die regelmäßig in vollen Theaterhäusern auftritt, gehört auch der gebürtige Steyrer Matthias Schloßgangl an.

Mit seinem neuen Programm "Schwarz auf Weiß" ist Clemens Maria Schreiner am Freitag, 18. Oktober, im AKKU zu Gast. Anknüpfend an die Tatsache, dass wir längst von einer Lawine aus Fake News überrollt werden, behauptet er: "Mein Programm ist das beste seit Erfindung des Humors". Ganz so unrecht hat er damit aber gar nicht, sind sich die Veranstalter sicher.

Mademoiselle Mirabelle französelt in "Guillotine d’Amour" herzerfrischend naiv dahin – und hüpft dabei lächelnd von einem Fettnäpfchen ins andere. Ihr ebenso charmanter wie mitreißend spaßiger Auftritt findet am Samstag, 9. November, statt.

Micha Marx ist der Geheimtipp und der Überraschungshit der Steyrer Humoroffensive 2019. Nach seinem sensationellen Gastspiel im Frühjahr wiederholt der fränkische Comic-Comedian sein superlustiges Programm "Vom Leben gezeichnet". Termin: Samstag, 16. November.

Den Abschluss des Festivals macht am Donnerstag, 28. November, Roland Düringer. Mit seinem Programm "Africa Twinis" kehrt er wieder zu seinen kabarettistischen Wurzeln zurück. Darin erzählt er vom – kläglich gescheiterten – Versuch zweier österreichischer Mopedtouristen, in die Rallye-Metropole Dakar zu fahren.

Beginn der genannten Veranstaltungen ist jeweils um 20 Uhr. Alle Infos zum "Humoroffensive"-Programm gibt es im Internet auf www.akku-steyr.com. Karten können unter Tel. 0664/73115620 bestellt werden.