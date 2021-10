Probeführerscheinbesitzer raste durch Steyr

Gegen 22.15 Uhr bemerkten Polizeibeamte den 18-Jährigen. Die Streife verfolgte den Raser mit Blaulicht, doch der Steyrer flüchtete mit mehr als 100 km/h, wie die Polizei am Sonntagmorgen berichtete. Der Probeführerscheinbesitzer konnte erst durch eine Intensivfahndung mehrerer Streifen in der Nähe eines Tennisplatzes aufgehalten werden. Der Mann zeigte sich "wenig beeindruckt und unbelehrbar", so die Polizei. Die Lenkberechtigung wurde ihm erst am 28. Oktober erteilt. Er wird angezeigt.