Polizei erwischte fünf Drogenlenker und fünf Alkolenker

"Alle fünf Personen waren fahruntauglich und beeinträchtigt durch THC und/oder Kokain. Bei einem der Lenker wurde auch Cannabis vorgefunden", berichtete die Polizei am Samstag. Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Steyr wurde erstattet. Ein Alkolenker wurde zudem mit 1,42 Promille wurde aus dem Verkehr gezogen.

Zwei weitere Lenker waren mit 0,72 und 0,60 Promille unterwegs. Zwei Probeführerscheinbesitzer wurden mit 0,36 und 0,32 Promille aufgehalten. Sämtliche Personen werden angezeigt, so die Polizei. Darüber hinaus hagelte es 18 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz, zwei nach der Straßenverkehrsordnung und sechs sonstige Anzeigen. "Vier Organmandate im Verkehrsbereich wurden ausgestellt", so die Polizei.