Nußbach legt im ersten Viertelfinalduell vor

Im Eiltempo brauste Union Haidlmair Nußbach im ersten Viertelfinalduell der Faustball-Frauen-Bundesliga über Union Arnreit hinweg. Nach dem 4:0 (6, 5, 8, 9)-Erfolg fehlt den Kremstalerinnen nur noch ein Sieg für den direkten Einzug ins Endspiel beim "Finale dahoam" im September in Nußbach. Trainer Marco Salzberger nutzte die Partie gegen die kampfstarken Mühlviertlerinnen, um einiges auszuprobieren.

"Wir freuen uns sehr über diesen 4:0-Sieg. Dass wir nach der WM und der kurzen Sommerpause gut in die entscheidende Meisterschaftsphase starten konnten, war wichtig", sagt Angreiferin Ines Lugerbauer, "Arnreit hat es uns heute auf jeden Fall nicht leicht gemacht. Bis zum Europacup in der Schweiz in der kommenden Woche holen wir uns noch den letzten Feinschliff, um dort mit einer Medaille heimzufahren."