Neuzugang und Filip treffen bei 2:1-Testspielsieg

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gab es nun in Wallern gegen Bad Schallerbach einen 2:1-Erfolg. Die Treffer der Rot-Weißen erzielten der nach seiner Vertragsverlängerung bis Sommer frisch motivierte Oliver Filip und die spanische Neuerwerbung Martin Coello. Der Anschlusstreffer des OÖ-Ligisten fiel kurz vor Spielende.

Sorgenfalten könnten Trainer Markus Eitl allerdings zwei Auswechslungen bereiten: Alvaro Collazo (Wade) und Jakob Kolb (Oberschenkel) mussten bereits in Hälfte eins verletzt vom Feld. Schon am Samstag (15 Uhr) folgt in Linz auf der Verbandsanlage das nächste Testspiel, Gegner ist Edelweiß Linz.

Abseits des Rasens tat sich beim SKV auch auf Sponsorenseite etwas: Die Bachner Group, ein internationales Elektrotechnik-Unternehmen mit Niederlassung in Steyr, ist ein neuer Geldgeber.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper