Nach Herzstillstand: Reanimation auf Tennisplatz rettete Ivo Lucic das Leben

Im Ernstfall wissen, was zu tun ist, und helfen – das kann Leben retten. Das zeigt die Geschichte von Ivo Lucic, der bei einem Tennis-Meisterschaftsspiel im Tie-Break einen Herzstillstand erlitten hat. Das beherzte Eingreifen von Tenniskollegen und Passanten holte ihn ins Leben zurück. Ein Erste-Hilfe-Kurs nimmt die Angst davor, etwas zu tun, gibt Sicherheit und lohnt sich zu 100 Prozent. Darauf macht das Rote Kreuz zum Welttag der Ersten Hilfe am 9. September aufmerksam.

Es passierte am Freitag, 9. Juni, gegen 17 Uhr in Kleinreifling: Das Senioren-Meisterschaftsspiel gegen den UTC Ried/Traunkreis war voll im Gang. Ivo Lucic (65) stand gegen seinen Gegner im Tie-Break und führte.

Plötzlich regungslos

Wie aus dem Nichts brach der Sportler auf dem Platz zusammen und atmete nicht mehr. Sofort eilten sein Spielgegner sowie Passanten zu ihm und leisteten Erste Hilfe. "Wir haben Ivo reanimiert und dabei auch einen Defibrillator eingesetzt", schildert Ersthelfer Gerhard Gollner die dramatischen Szenen auf dem roten Sand. Mit Erfolg! Als kurze Zeit später die alarmierten Rotkreuz-Helfer eintrafen, zeigte der gebürtige Kroate wieder erste Lebenszeichen. "Ich kann mich noch erinnern, wie man mich auf die Trage legte und ich aus den Augenwinkeln einen Rettungshubschrauber sah", erzählt Lucic. Nach seiner Genesungsphase besuchte er seine Retter und bedankte sich bei allen. "Ihr beherztes Eingreifen hat mein Leben gerettet", meint Ivo Lucic.

Wie man richtig handelt und wie einfach die Handhabung eines Defibrillators ist, erfahren Menschen bei Erste-Hilfe-Kursen, die laufend an den Rotkreuz-Dienststellen stattfinden. Übrigens: Kurz nach dem folgenschweren Tennisspiel buchte der Dorfentwicklungsverein Kleinreifling einen Ersthelfer-Kurs.

Jeder Mensch ist verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten. Noch immer sterben Menschen, weil Hilfe oft zu spät einsetzt. "Erste Hilfe zu leisten, muss selbstverständlich werden", fordert Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. "Nichts zu tun, ist das Einzige, was man im Notfall falsch machen kann", sagt Stephan Schönberger, Bezirksgeschäftsleiter beim Roten Kreuz Steyr-Land.

Ab 25. September bietet das OÖ. Rote Kreuz wieder flächendeckend Erste-Hilfe-Kurse an den Dienststellen an. Mit dem Angebot von Ersthelfer-Kursen will das Rote Kreuz noch mehr Menschen zu Lebensrettern ausbilden. Neun von zehn Österreichern würden das Rote Kreuz mit dem Anbieten von Ersthelfer-Kursen in Verbindung bringen.

Infos und Anmeldung zu allen Kursen in Ihrer Nähe unter: www.erstehilfe.at

