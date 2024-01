Misik über das "Comeback der Sozialdemokratie"

Davon ist der Journalist und politische Schriftsteller Robert Misik überzeugt. Wie das "Comeback der Sozialdemokratie" gelingen kann, erklärt er bei einem Vortrag auf Einladung der Steyrer SPÖ-Bezirksbildung und des Bundes Sozialdemokratischer AkademikerInnen Steyr am 18. Jänner um 19 Uhr bei freiem Eintritt im Gasthof Bauer. Mit im Gepäck hat er sein aktuelles Buch "Politik von unten", in dem er fordert, dass die SP wieder zur "glaubwürdigen Schutzmacht" der Schwächsten in der Gesellschaft werden müsse.

