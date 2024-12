Rodeln: ÖRV-Männer feierten auch in Oberhof Vierfach-Erfolg

Eine Woche nach dem Vierfachsieg in Igls legten die ÖRV-Athleten am Sonntag in Deutschland nach und besetzten erneut die ersten vier Plätze. Jonas Müller siegte 0,235 Sek. vor Igls-Gewinner Nico Gleirscher, dessen Bruder David (+0,515) und Wolfgang Kindl (+0,556). Für Müller war es der fünfte Weltcuperfolg, für Rot-Weiß-Rot der insgesamt vierte Vierfachsieg.

Als bester Nicht-Österreicher hatte der Deutsche Felix Loch auf Rang fünf bereits mehr als 0,6 Sek. Rückstand. "Es war eine großartige Woche hier, ich mag Oberhof, ich habe hier großartige Erinnerungen. Es schaut fast ein wenig einfach aus im Moment für uns Österreicher. Unsere Trainer machen einen großartigen Job, unsere Schlitten sind superschnell. Im Moment ist alles richtig gut", meinte Müller, der 2023 in Oberhof Weltmeister wurde, nach dem Rennen.

Am Sonntag findet noch eine Team-Staffel statt, in der Österreich Favorit ist.

