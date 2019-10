Minderjährige brachen in Gasthaus ein

Am Montag zeigte die Inhaberin des Gasthauses in Stadlkirchen telefonisch bei der Polizeiinspektion Wolfern an, dass in der Nacht Bargeld aus ihrem Betrieb gestohlen worden war. Durch umfangreiche Ermittlungsarbeit konnten als Beschuldigte ein 13-jähriger Rumäne, ein 13-jähriger Nordmazedonier und ein 14-jähriger Österreicher (alle wohnhaft in einer Jugendwohneinrichtung im Bezirk Steyr-Land) ausgeforscht werden. Die drei waren im Tatzeitraum in der Wohneinrichtung als abgängig gemeldet.

Bei den Einvernahmen zeigten sie sich geständig, die geschlossene rückseitig gelegene Tür am Türknauf heftig aufgerissen und anschließend Bargeld aus den Kellnergeldtaschen gestohlen zu haben. Teile des Geldes hatten sie bereits in diversen Geschäften in Wels verbraucht.