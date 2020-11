Loderer und Rapp treten für Hrinkow in die Pedale

In der Transferzeit, die im Radsport jetzt wieder der Bergwwertung zustrebt, gibt es so manchen "Ausreißversuch" von Athleten, es woanders besser zu haben. Bei Hrinkow Advarics Cycleang fühlen sich Timon Loderer und Jonas Rapp so wohl, dass sie sich auch nächstes Jahr für den Steyrer Rennstall abstrampeln wollen. Die beiden Top-Fahrer haben ihre Verträge bei den Steyrern bereits verlängert. Starke Leistungen bei der Tour de Taiwan, zahlreiche Podestplätze bei der "Hart & Härter Challenge" und der Sieg in der Gesamtwertung in Lidice haben das Team in den hellgrünen Trikots auf den Resultatslisten ganz vorne aufscheinen lassen.

Unterdessen hat Dominik Hrinkow auch bereits verlässliche Leute, die auf der Straße die Arbeit machen: Daniel Eichinger und Michael Konczer, in der Radsportszene als Edelhelfer bekannt, verstärken das Hrinkow-Team mit ihren Allrounderfähigkeiten. "Mit Daniel und Michael haben wir nicht nur zwei bärenstarke Österreicher im Team, sie sind der Kern unserer Mannschaft", sagt Hrinkow über die so genannten "Domestiken". Loderer und Rapp würden je nach Renneinsatz "Schlüsselpositionen besetzen", erklärte Hrinkow.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at