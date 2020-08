Georg Kofler war Geschäftsführer und Hauptaktionär der H.O.T. Networks AG, die Teleshopping europaweit einrichtete, und brachte das Pay-TV-Unternehmen "Premiere" an die Börse. Mit so einem Medienmogul hätten David Krusch und Manuel Kössl gerne ein paar Worte gewechselt. Aber das ging vor der Aufzeichnung der neuen Staffel der Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" (DHDL) auf dem deutschen TV-Sender VOX in den Hallen der Fernsehstudios in Köln nicht.