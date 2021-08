Impfen in den Gemeinden

Das Rote Kreuz bietet wieder zahlreiche Termine für die Corona-Schutzimpfung an. Zugelassen sind alle ab 12 Jahren mit E-Card und Ausweisdokument. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Bereits am Samstag, 4. September, ist die Impfung von 14 bis 17 Uhr in der Mittelschule Weyer möglich. Am Montag, 6. September, macht das Team von 14 bis 17 Uhr in Losenstein halt. Dort stellt die Gemeinde jedem Impfling Freikarten für einen Tageseintritt im Hallenbad Losenstein zur Verfügung.

"Mit diesem Angebot wollen wir den Weg zur Schutzimpfung für die Menschen noch kürzer machen", sagt Bezirksrettungskommandant Stephan Schönberger. Im Gästezentrum Bad Hall wird weiterhin mit Terminvergabe geimpft.

Weitere Termine: 11. 9., Gaflenz, Abelenzium; 12. 9., Marktfest Wolfern; 14. 9., Altenheim Ternberg; 15. 9., TDZ Ennstal Reichraming.