Im Vorjahr kein Verkehrstoter im Bezirk Kirchdorf

Das Ziel "null Verkehrstote" erreichten im Vorjahr nur zwei Bezirke in Oberösterreich: Kirchdorf und Wels. Steyr war dies in den Jahren 2017 und 2018 gelungen.

Die meisten Verkehrstoten im Bundesland gab es in den vergangenen fünf Jahren übrigens im Bezirk Braunau mit 39. Am anderen Ende der Skala wies die Stadt Steyr in den Jahren 2016 bis 2020 mit vier Verkehrstoten die wenigsten Opfer auf. In Kirchdorf gab es 22, in Steyr-Land 33 Verkehrstote.