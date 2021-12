In der dritten Runde der Hallenfaustball-Bundesliga feierte der TuS Raiffeisen Kremsmünster endlich den ersten Saisonsieg. Allerdings mussten die Grün-Weißen gegen Schwanenstadt, das sich für die Hallensaison mit Brasiliens Teamangreifer Jaime Andreoli verstärkt hat, gehörig kämpfen. Nach 2:0-Satzführung riss der Faden komplett, letztlich gab es ein knappes 3:2 (11, 4, -7, -7, 7). Mit 0:3 (-3, -6, -10) endete das Duell mit Froschberg Linz, wobei der TuS bei 10:7 im dritten Satz gleich drei Satzbälle liegen ließ. Am Samstag (17 Uhr) folgen in Linz die Spiele gegen Urfahr und Seekirchen.