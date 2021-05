Grüne fragen bei Minister wegen Hinterstoder nach

"Wie so oft", fügt der Nationalrat und Landessprecher der Neos, Felix Eypeltauer, an. Um Klarheit darüber zu bekommen, wie es um die Arbeitsmarktsituation in der Region Pyhrn-Priel im Zeitverlauf tatsächlich bestellt sei, habe er nun eine parlamentarische Anfrage an Arbeitsminister Kocher eingebracht, teilte Eypeltauer in einer Aussendung mit. Neben dem Minister kann sich auch Bürgermeister Helmut Wallner (VP) dazu äußern, heute in der Gemeinderatssitzung hätte er Gelegenheit dazu: Die Sitzung wird im Internet live übertragen, Beginn ist um 20 Uhr.