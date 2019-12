"Falls es mich auf dem Tanzparkett zerreißt, ist das auch kein Problem"

Nein, Hasenfuß ist Christian Dolezal, der Intendant des Theatersommers Haag, keiner. Möglichen Gefahren, die er von Berufs wegen eingeht, sieht er recht gelassen entgegen.

Wenn Dolezal nächsten Sommer auf der Haager Freiluftbühne in die Rolle des "Zerrissenen" schlüpft und als solcher bei einem Raufhandel vom Balkon stürzt, wird ihm schon nichts passieren, ist er sich sicher: "Die Szene wird gut choreografiert sein und folglich kein Problem."

Falls es ihn im Frühjahr auf dem "Dancing Stars"-Parkett einmal zerreißen sollte, werde er in den Armen seiner Profi-Tanzpartnerin landen – und das könne keinesfalls ein Unglück sein.

Tanzerfahrung fehlt ihm noch

Die Doppelrolle, die Dolezal nächstes Jahr spielt, ist freilich neu. Dass sie auch terminlich nicht zur Zerreißprobe wird, ist ein glücklicher Zufall. Ab 8. März versucht sich Dolezal als "Dancing Star" in der gleichnamigen TV-Show. "Sollte ein Wunder geschehen, dass ich es mit meinen langen Beinen und völlig unbegabt ins Finale schaffe, versäume ich dennoch die ersten Theaterproben nicht. Denn die finden erst kurz danach statt."

Auch in seiner Funktion als Intendant sieht er sich trotz Tanztraining nicht eingeschränkt. "Wir tanzen ja nicht mehr als drei Stunden täglich. Und die meisten Vorbereitungen für den nächsten Theatersommer sind ja schon passiert."

Was Dolezal noch nicht sagen kann, ist, wie er sich als "Unbegabter" auf dem Tanzparkett bewährt. "In meiner Jugend habe ich in Clubs und Diskotheken getanzt. Das war aber mehr so, wie wenn sich eine Unterwasserpflanze im Aquarium hin- und herwiegt." Mehr Erfahrung bringe er nicht mit, wenn er im Februar zur Intensiv-Vorbereitung antritt.

Aufs Tanzen mit einer der "Dancing Stars"-Profitänzerinnen freue er sich aber sehr wohl. "Ich habe mir jetzt ein paar Folgen der Show auf YouTube angeschaut. Vor allem die langsamen Tänze sind sehr schön anzuschauen." Auch der Tango habe es ihm angetan. "Tango habe ich schon früher einmal lernen wollen. Da haben aber meine Freundinnen nie mitgespielt."

Das Nestroy-Stück "Der Zerrissene" gibt es in Haag ab 1. Juli 2020 zu sehen. Im Rahmen der Theatersommer-Perlenreihe gestaltet Dolezal auch einen Abend mit Kabarettist Christoph Grissemann. Unter dem Titel "Buh!" berichten die beiden über ihre größten TV-Niederlagen. "Wir werden sehen, ob ich dann auch über meinen Auftritt bei Dancing Stars berichten muss", so Dolezal.

Auskünfte zum Programm des Haager Theatersommers gibt’s auf www.theatersommer.at. Über die nächste Staffel der Dancing Stars informiert die Homepage des ORF.

