Elf Bananenschachteln voll mit Nächstenliebe

In der vorweihnachtlichen Zeit hatte eine Haager Privatinitiative in Kooperation mit dem Haager Stadtmarketingverein und der Stadtgemeinde Haag ein besonderes Projekt ins Leben gerufen: Menschen, denen es nicht so gut geht, sollen unterstützt werden, indem ihnen ein wenig festliche Freude bereitet wird. Mit dem Projekt "Wünschebaum" wurden rund 30 Wünsche erfüllt und elf Bananenschachteln mit großzügigen Lebensmittelspenden an bedürftige Familien verteilt.

Die Aktion begann bereits Ende November mit dem Aufstellen des Wünschebaums am Haager Hauptplatz neben dem Adventdorf. Haager Bürger waren dazu eingeladen, die Wünsche, notiert auf den Sternen, die am Wünschebaum hingen, zu erfüllen. Gewünscht wurden vor allem Einkaufs- beziehungsweise Lebensmittelgutscheine.

Auch beim Spar-Markt Ringseis konnten Lebensmittel und Hygieneartikel gespendet werden. Hier kamen, auch unter kräftiger Mithilfe des Spar-Marktes, elf Bananenschachteln mit entsprechenden Waren zusammen.

Ein engagiertes Team rund um Bernhard Teichmann, Ingrid Buchner, Eva Lubowski, Ingrid Bachinger, Adelheid Schoberberger und Monika Schimbäck war die treibende Kraft hinter diesem weihnachtlichen Projekt. Sie organisierten nicht nur die Umsetzung, sondern engagierten sich auch aktiv bei der Erfüllung der Wünsche und der Verteilung der Lebensmittelspenden.

"Das Projekt ‚Wünschebaum‘ zeigt, wie stark unsere Gemeinschaft zusammenhalten kann. Es ist sehr schön zu sehen, wie die Menschen in Haag einander in der Weihnachtszeit unterstützen und Freude schenken", sagen die Initiatoren des Projektes. Die Familien, die kurz vor Weihnachten beschenkt wurden, nahmen die Hilfe mit großer Dankbarkeit und Freude an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper