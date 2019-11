Dreimal deutscher Meister: Nun fährt Hatz für Hrinkow

Mit dem 28-jährigen Wiesbadener Christopher Hatz wurde von den Steyrern ein dreifacher Deutscher Meister im Mannschaftszeitfahren verpflichtet. Der Student hat zudem mehrere Podestplatzierungen auf der Europe Tour auf seiner Visitenkarte, in der Deutschen Bundesliga landete er ebenfalls fünfmal auf dem Stockerl der Gesamtwertung.

„Christopher wird für uns in der Bundesliga eine Schlüsselfunktion einnehmen. Er ist mir schon früher durch seine aktive Fahrweise aufgefallen. Dadurch passt er perfekt in unser Team“, sagt Manager Dominik Hrinkow. „Ich bin viele Rennen in Österreich gefahren. Da kommt man um das Team Hrinkow nicht herum“, sagt Hatz.