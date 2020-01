Die Eurothermen Bad Hall stehen unter neuer Führung

Das EurothermenResort Bad Hall steht unter neuer Leitung. Als Nachfolger von Standortleiterin Gabriela Hamedinger, die sich im Sommer in den Ruhestand verabschieden wird, setzte sich unter 25 Bewerbern Andreas Schaffer durch.

Schaffer überzeugte die Auswahlkommission am Ende vor allem mit seiner umfassenden Erfahrung im Gesundheitsmanagement. "Mit Andreas Schaffer übernimmt ein erfahrener Gesundheitstouristiker das EurothermenResort Bad Hall", sagt Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner, der für die Beteiligungen des Landes Oberösterreich zuständig ist. "Er war bis zuletzt Prokurist und Hoteldirektor des Radkersburger Hofs und verfügt über ein fundiertes Fachwissen in den Bereichen Gesundheit und Erholung." Das EurothermenResort, das in den vergangenen Jahren von Gabriela Hamedinger mit viel Engagement erfolgreich geführt worden sei, komme so wieder in erfahrene Hände.

Schaffer wird seine Tätigkeit bereits morgen, am 1. Februar, beginnen. So soll eine reibungslose Übergangsphase bis zur Pensionierung von Hamedinger im Sommer ermöglicht werden. Der gebürtige Steirer begann seine Ausbildung in der Hotelfachschule Bad Gleichenberg, sammelte Berufserfahrung im In- und Ausland und erweiterte sein Fachwissen mit einem Masterstudium an der Donauuniversität Krems. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Bad Hall", sagt Schaffer.

Eurothermen-Direktor Patrick Hochhauser: "Andreas Schaffer wird uns dabei unterstützen, die Unternehmensziele im etablierten Gesundheits- und Urlaubsresort Bad Hall zu verwirklichen."