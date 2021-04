Brandstätter bleibt ein weiteres Jahr bei Vorwärts Steyr

Der gebürtige Schwanenstädter verkörpert mit viel Einsatz und Motivation die Vorwärts-Tugenden und bringt so seine Gegenspieler in Bedrängnis. Unter Trainer Andreas Milot blühte der 25-Jährige in seiner Rolle im Zentrum so richtig auf, wurde meist als Sechser eingesetzt und entwickelte sich zu einer wichtigen Stütze der Steyrer Bundesliga-Mannschaft.

„Ich verlängere bei Vorwärts, weil es mir hier richtig taugt. Kameradschaft und Trainerteam sind top“, sagt Brandstätter. Er wolle sich in der kommenden Saison zu einem absoluten Führungsspieler entwickeln.

„Mit Kevin konnten wir einen zentralen Punkt in unserer Kaderplanung fixieren“, sagt der sportliche Leiter des SKV, Jürgen Tröscher: „Er ist vielseitig einsetzbar und ein Typ, der perfekt in unser Team passt.“