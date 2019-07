Beste Philosophiearbeit: ROSE-Maturantin ausgezeichnet

Die kunst- und philosophieaffine Maturantin des reformpädagogischen Oberstufenrealgymnasiums konnte die fünfköpfige Jury der katholischen Privatuniversität mit ihrer Arbeit „Ethik im Marvel Cinematic Universe“ überzeugen.

„Mira gelang in ihrer Arbeit ein sprachlich ansprechender und argumentativ fundierter Brückenschlag zwischen philosophischer Ethik und Kinoleinwand. Es freut mich für Mira, dass nun auch Professorinnen und Professoren der KU Linz ihr eine so positive Rückmeldung zu ihrem Schaffen gegeben haben“, sagt Bogdan Pammer, jener Lernbegleiter, der die Maturantin bei ihrem Forschen und Schreiben betreut hat. „Diese Auszeichnung wie auch die hervorragenden Maturaergebnisse dieses Jahrgangs sind Bestätigung dafür, dass unser pädagogischer Ansatz in Verbindung mit dem Schwerpunkt in Theater und bildender Kunst parallel persönlichkeitsbildend ist und großartige Leistungen ermöglicht“, erklärt Ulrike Schmidt-Zachl, Schulleiterin der ROSE.