Beste Nachwuchskletterer Österreichs in Gaflenz

Österreichs Kinder- und Jugendkletterelite war am Wochenende in der Kletterhalle 6a in Gaflenz zu Gast. Mehr als 120 Starter kletterten an zwei Tagen um die österreichischen Meistertitel in den Kategorien U12 im Vorstieg sowie U12, U14 und U16 im Speedklettern. Zusätzlich wurde ein Austria Cup U14 im Lead ausgetragen. Mit Anna-Maria Märzinger (U12 Lead) und Elisa Steindl (U12 Speed) schafften es in diesem starken Feld auch zwei Oberösterreicherinnen als jeweils Dritte aufs Stockerl.

Für das Veranstalterteam der Kletterhalle 6a, das diese Meisterschaft in Kooperation mit dem Alpenverein Weyer und Waidhofen durchgeführt hat, steht am kommenden Samstag die nächste Herausforderung auf dem Programm: Da findet die jährliche Eisenwurzenmeisterschaft, gleichzeitig auch oberösterreichische Landesmeisterschaft der Kategorien U10 bis U18, statt, Beginn ist um 9.30 Uhr, die Finali starten um 14 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Gaflenz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.