Bei 16 Olympischen Spielen als Seelsorger: Bernhard Maier ist ein Rekordkaplan

Seit August wirkt Salesianerpater Bernhard Maier als Nachfolger von Pater Franz Kniewasser in der Direktion der Salesianerpfarre Amstetten. In seine Predigten baut er sein Wissen um den Sport gerne ein, auch kennt er viele Aussagen von Sportvorbildern zum Glauben.

Vor allem ist er aber ein absoluter Top-Experte: Von 1984 bis 2012 war er als "Olympia-Kaplan" aktiv. Von Hermann Maier über Benni und Marlies Schild bis hin zu Muhammad Ali: Er kennt sie alle, Sportler wie Funktionäre, und er hat mit vielen von ihnen schon Gottesdienste gefeiert, manche getröstet, manche getraut, sogar manche Kinder der Sportler getauft.

Bei den 24. Olympischen Winterspielen in Peking, die gestern begonnen haben, werde heuer pandemiebedingt das fehlen, was Olympia ausmacht: "Die fröhliche Begegnung von Menschen aus aller Welt, Begeisterung und Lebensfreude", sagt Pater Bernhard mit Bedauern. Maier begleitete als Olympia-Seelsorger die österreichischen Athleten von 1984 bis 2012 bei 16 Spielen sowie bei sieben paralympischen Wettkämpfen.

Geteilte Sicht auf China

Fairness, Völkerverständigung und die Begegnung der Menschen seien nach wie vor zentrale Gedanken des olympischen Geists, sagt der Geistliche: "Die Spiele haben sich immer als Friedensbewegung verstanden."

Der Salesianer Don Boscos würdigt die Bemühungen Chinas: "Sie haben sich angestrengt." Allerdings verweist er auch auf die Menschenrechtsverletzungen, auf die Überwachungspraxis im Land sowie die Umweltproblematik. Und Maier befürchtet, dass in einigen Jahrzehnten Winterspiele kaum oder nicht mehr möglich seien.

Besonders ärgert es ihn, dass gerade vor Olympia Verschärfungen gegen Religionsgemeinschaften bekannt wurden. Er hofft, dass die Fröhlichkeit und die Lebensfreude der Athleten auf die Welt überschwappt, auch wenn die Spiele coronabedingt eher in einer Blase stattfinden werden. Trotz aller widrigen Bedingungen wünscht Pater Bernhard den Sportlern alles Gute, schöne Begegnungen und Österreich einen Medaillen-Regen.

Bernhard Maier wurde 1950 im deutschen Göppingen geboren. Als Zehnjähriger wurde er Schüler der Salesianer Don Boscos in Unterwaltersdorf, 1967 trat er in den Orden ein. Der habilitierte Sportwissenschaftler erhielt nach seinen zahlreichen Einsätzen den Ehrentitel "Olympia-Kaplan". In Unterwaltersdorf arbeitete er auch als Direktor des Don-Bosco-Gymnasiums.