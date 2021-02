Bereits im Sommer soll nach einer Bauzeit von rund vier Monaten an der Marlen-Haushofer-Straße am Tabor – anstelle der ehemaligen Kartbahn hinter dem Lidl an der Ennser Straße, gegenüber dem Jysk-Möbelhaus – ein zweites McDonald‘s-Restaurant aufsperren. Der Spatenstich für das Restaurant inklusive doppelspurigem McDrive erfolgt am 10. März.

Der neue Steyrer Mäci wird nicht von einem Franchise-Partner geführt, sondern laut Pressesprecherin Stefanie Murauer eines von nur zehn Lokalen österreichweit sein, das von McDonald‘s Österreich betrieben wird, ein "McOpCo Store". Der neue Standort wird Tischservice bieten, ein McCafé, einen Spielplatz sowie ein Doppel-McDrive. Es sind 97 Sitzplätze im Restaurant sowie 72 outdoor geplant. Zudem werden für den Klimaschutz eine Photovoltaik-Anlage und eine Luftwärmepumpe installiert. Insgesamt soll der neue Mäci 50 zusätzliche Arbeitsplätze im Bezirk schaffen, so McDonald‘s in einer Mitteilung. Oberösterreichweit gibt es aktuell 27 McDonald‘s Restaurants, in ganz Österreich 196.

Nicht einmal einen Kilometer entfernt plant Konkurrent Burger King an der Porschestraße auf einer Wiese gegenüber dem EKZ "Hey" ebenfalls ein Fastfood-Lokal.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at