Alkolenker raste dreimal so schnell wie erlaubt durch Steyr

Beamten waren am Sonntag gegen drei Uhr morgens auf das Fahrzeug, das mit überhöhter Geschwindigkeit in der Galileistraße unterwegs war, aufmerksam geworden. Sie schalteten das Blaulicht ein und nahmen die Verfolgung auf, um den Fahrer anzuhalten. Anstatt stehenzubleiben stieg der Lenker aber aufs Gas und beschleunigte seinen Wagen auf 90 km/h – in einem Bereich, in dem maximal 30 km/h erlaubt gewesen wären.

1,24 Promille

Wenig später gelang es den Polizisten, den Lenker zu stoppen. Der 33-Jährige zeigte offensichtliche Symptome einer Alkoholisierung und wurde zum Alko-Test gebeten. Dieser bestätigte den Verdacht: 1,24 Promille Alkohol hatte der Steyrer im Blut. Die Weiterfahrt wurde dem 33-Jährigen untersagt, die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden ihm vorläufig abgenommen. Der Mann wird angezeigt, teilte die Polizei am Montagvormittag mit.