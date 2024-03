Akku mal zwei: Zuerst Kabarett zum Weltfrauentag, dann Brucknerlesung

Der Weltfrauentag ist zwar schon heute, 8. März, Kabarettistin Sonja Pikart gastiert dennoch erst morgen, Samstag, um 20 Uhr mit ihrem Programm "Halb Mensch" im Kulturzentrum Akku: ein Raum, eine Frau, ein paar Discokugelscherben. Sonja Pikart steht am Fenster und versucht dabei, seriös auszusehen. Seit 4 Uhr morgens hat sie trainiert, meditiert und geräuchert – sowohl Tofu als auch böse Geister. Jetzt fragt sie sich, wie viele Weltkriege wohl schon entstanden sind, weil irgendeine Wohlfühl-App einem Faschisten gesagt hat: "Alles darf da sein. Du bist genug." Eine fantastische Sci-Fi-Reise in die eigene Seele beginnt.

Sonja Pikart ist in Deutschland geboren und nach Österreich ausgewandert. Hier zur Schauspielerin ausgebildet, landete die mehrfach Ausgezeichnete bald schon beim Kabarett.

OÖN-Literaturexperte Christian Schacherreiter präsentiert am Dienstag, 12. März, um 20 Uhr seinen neuen Roman "Bruckner stirbt nicht". Darin verbindet er die Form der Künstlerbiografie mit dem klassischen Bildungsroman, denn in den Jahren, in denen Jakob an seinem wegweisenden Werk arbeitet, muss er auch die Weichen für sein eigenes Leben stellen: weltanschaulich, künstlerisch, beruflich – und nicht zuletzt in Sachen Liebe.

Jakob, das ist Jakob Weinberger. Der junge Musikstudent erlebt am 18. Dezember 1892 in Wien die Uraufführung von Anton Bruckners Achter Sinfonie. Überwältigt von dieser für ihn völlig neuen Klangwelt, steht nach diesem Abend fest: Er will Bruckners erster und einziger Biograf werden. Akribisch sammelt er alles, was er über das Leben und Schaffen des Meisters findet.

Christian Schacherreiter Bild: Pullirsch

