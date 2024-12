Wenn Engel ein reinigendes Bad in der Leitha nehmen

Riesige Bilderrahmen wurden saniert und wieder an Ort und Stelle gebracht.

In dem Gotteshaus im Stift Kremsmünster ging es gestern, Dienstag, zu wie in einem Bienenstock. Die Vorbereitungen für das heutige Stifterfest laufen, die Renovierungsarbeiten sind voll im Gang. Eineinhalb Jahre lang war die Stiftskirche innen zu zwei Dritteln eingerüstet. Jetzt ist die erste große Bauetappe, die das nördliche Seitenschiff, das Mittelschiff sowie die Orgelempore umfasste, abgeschlossen. Die Kirche, in der thematisch eine Brücke zwischen Altem und Neuem Testament geschlagen