Ab sofort sind in Steyr die Müllschlucker intelligent

"BigBelly" nennen sich jene Behälter, die ab sofort am Busbahnhof und bei der Aussichtsplattform des Panoramaliftes ihren Dienst verrichten. Es handelt sich dabei um zwei intelligente Abfallbehälter, die die Sammlung von Plastikflaschen und Dosen noch einfacher sowie effizienter machen sollen.

"Jede gesammelte Verpackung bringt uns den Sammel- und Recyclingzielen der EU ein Stück näher. Jeder von uns kann so einen wesentlichen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und damit zu Umwelt- und Klimaschutz leisten", sagt Christoph Scharff, ARA-Vorstand (Altstoff Recycling Austria AG). Österreichweit vermeide das ARA-Sammelsystem aktuell rund 500.000 Tonnen CO2.

Auch wenn Österreich beim Recycling zum europäischen Spitzenfeld zähle, müsse die Quote bei Kunststoffverpackungen in den kommenden vier Jahren verdoppelt werden. "Der ‚BigBelly‘ ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung: noch mehr Recycling und weniger Littering (Anm.: achtloses Wegwerfen von Abfällen)", sagt Scharff.

Die in Steyr zum Einsatz kommenden, komplett solarbetriebenen Abfallbehälter "BigBelly" verdichten mittels integrierter Müllpresse das Volumen von Plastikflaschen und Metalldosen auf ein Siebentel. Ist der Maximalfüllstand erreicht, meldet sich der Abfallbehälter automatisch per E-Mail. Das spart Arbeitszeit, verlängert Entleerungsintervalle und verringert CO2-Emissionen und Feinstaub.

"Der Einsatz dieses modernen Abfallbehälters ist ein weiterer Baustein unserer vielen Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit", sagt der zuständige Vizebürgermeister Markus Vogl (SP).