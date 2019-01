Wenn Bund und Land fördern, ist für SP eine Curlinghalle kein Luftschloss

STEYR. Philipp Eichinger schiebt als Freizeitsportler Steine über das Eis. Der Parteistratege der VP lobbyiert bei Bund und Land für eine Curlinghalle in Steyr und für ein Leistungszentrum.

Wenn es nach dem Curling Club Steyr geht, dann sollen die Steine schon bald über drei Rinks eines Bundesleistungszentrum über das Eis. Bild: Weihbold

Vizebürgermeister und Fraktionschef Wilhelm Hauser (SP) ist auch bei Randsportarten auf dem Laufenden: "Bei den Staatsmeisterschaften hat der Curling Club Steyr unlängst eine Bronzemedaille geholt, also sportlich sind da Teilnehmer aus unserer Stadt auch schon vorne dabei". Philipp Eichinger, der den Sport, bei dem Skips einen Stein über das Eis schieben und Mitspieler mit Besen dessen Bahn fegen, nach Steyr gebracht hat, fand daher bei einer Vorsprache im Rathaus ein offenes Ohr. Der VP-Parteisekretär im Brotberuf will auf dem Gelände des Stadtgutes eine eigene Curlinghalle bauen lassen, nicht nur weil das Training des eigenen Klubs bereits aus allen Nähten platzt. Eichinger schwebt ein Bundesleistungszentrum vor, in dem Talente in der olympischen Disziplin ausgebildet werden. Weil sich die nächste Curlinghalle erst im Nobelskiort Kitzbühel befindet, könnte sich Steyr schnell zur bundesweiten Zentrale des Hallensportes mausern und damit auch Wettkampfstätte für internationale Großereignisse werden.

Während mittlerweile Dominic Dietl Präsident des Curling Clubs ist und Eichinger auch im Verein keine Schlüsselfunktion mehr innehat, ist es die Sache des VP-Parteistrategen, seine Kontakte in der Politik zu nutzen. Im Sommer drückten er und der Skip des Damenteams Kerstin Rockenschaub das Konzept für eine Steyrer Curlinghalle bei einer Wienfahrt ins Hohe Haus Parlamentariern in die Hand. Bund und Land sollen den Großteil der Gesamtkosten von zwei Millionen Euro übernehmen, an der Stadt Steyr bliebe die Notwendigkeit haften, eine Summe zwischen 400.000 und 500.000 Euro aufzubringen, was über die Bereitstellung des Baugrundes geschehen soll.

In der Runde der Fraktionschefs der Rathausparteien, die Bürgermeister Gerald Hackl (SP) zugezogen hatte, holte sich Eichinger keineswegs eine Absage, dass das Projekt ein utopistisches Wunschkonzert wäre. "Wenn der Bund und das Land mittun, dann werden auch wir das entsprechend in Betracht ziehen", sagte Hauser zu den OÖNachrichten. Das bedeute, dass die Stadt den Grund einbrächte - auch wenn er nicht im Stadtgut liegen würde, "weil viel zu kostbar", sagte Hauer: "aber es würde sich in der Umgebung schon etwas ergeben."

Auf ungeteilten Jubel stößt der Plan der Curlinghalle andererseits auch im Rathaus nicht. Grünen-Chef Kurt Prack nennt das geplante Kühlhaus einen "wahnsinnigen Energiefresser", auch wenn dessen Proponenten angekündigt hatten, die "weltweit erste energieautarke Curlinganlage und somit ein umwelttechnisches Musterprojekt" zu verwirklichen. Prack sieht in dem Vorhaben ein Vergnügen für eine Minderheit von Leuten, "es kommt nicht von ungefähr, dass das eine Randsportart ist".

Mit Fragen nach der Gerechtigkeit gegenüber anderen Sportarten werden die Bauherren einer Curlinghalle ganz besonders zu rechnen haben. "Dem Eishockeyverein der Panther, der in Steyr eine echte Tradition hat, fällt die desolate Steyrer Eishalle schon auseinander", heißt es mit einem Verweis darauf, dass die Halle schon seit Jahren einer grundlegenden Sanierung harrt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema