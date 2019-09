49.000 Euro Gage: Eigener PR-Berater soll für Umfahrung Hürden beseitigen

Man kann nie wissen, ob bei der Baustelle dann nicht doch Gegner auftauchen. Bei einem "Probehören" um fünf Uhr Früh im Garten des Bürgerinitiativen-Sprechers Alfred Hintersteiner, der seit Jahrzehnten eine Umfahrung von Langenhart und Herzograd in St. Valentin fordert, übertönte der einsetzende Schwerverkehr zu den Industriebetrieben bei weitem das Vogelgezwitscher. "Der Lokalaugenschein hat nur bestätigt, was wir vorher wussten: Die Belastung ist arg", sagt Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SP). Schließlich höre sie das Gebrumme der Dieselmotoren der Schwerlaster und das Geräusch der vielen Pendler-Pkw selbst jeden Morgen, weil sie ja auch in der Nachbarschaft wohne.

Alle Fraktionen im Rathaus gaben sich den Hörtest zur Morgendämmerung. Dass die Siedlungen umfahren werden müssten, ist für alle Parteien längst sonnenklar. Neben dem Schlaf, den der Nacht- und Frühverkehr den Bewohnern raubt, sieht Hintersteiner auch die Kinder gefährdet: "Die Auflieger der Schwerfahrzeuge scheren in die Gehsteige aus, obendrein führt die Straße an zwei Schulen vorbei."

Die Bürgerinitiative, die im Dezember des Vorjahres Wäschekörbe voll 1819 Unterschriften der Bürgermeisterin übergab, hätte bei ihr offene Türen eingerannt, beteuerte diese: "Wir sind beim Land NÖ am Drücker wegen der Finanzierung und wir verhandeln eifrig mit den Grundstücksbesitzern um eine Trasse", sagte Suchan-Mayr, "wir sind dabei schon gut vorangekommen."

Zumindest einen Teilsieg haben Stadtpolitiker und Bürgerinitiative im Schulterschluss erzielt. Das Land hat verlautbart, im Einklang mit den Bewohnern im September Verkehrszählungen durchzuführen, wobei man sich auch zuvor auf die Zählpunkte im Stadtgebiet verständigen werde. Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (VP) hatte die Messlatte, ab der das Land sich an der Finanzierung beteiligen kann, bei 10.000 Fahrzeugen pro Tag gelegt – jenem Wert, der im ganzen Bundesland gelte.

Strittiger Entschluss im Senat

Während in der Sache, die Umfahrung bauen zu wollen, alle Rathausparteien an einem Strang ziehen, gab es nun doch im Stadtsenat handfeste Meinungsverschiedenheiten. Die SP boxte mit ihrer Mehrheit durch, für die Kommunikation des Straßenprojektes einen eigenen Werbefachmann und PR-Berater, Oliver S., aus dem St. Pöltner Zentralraum zu holen – Kostenpunkt 49.000 Euro. "Dafür, dass die Bürgermeisterin ,message control‘ wünscht, ist das ein teurer Spaß", schäumt Stadtrat Andreas Pum, "als wenn das unsere eigene Presseabteilung im Rathaus nicht könnte." Bei einer Erstschätzung von 14 bis 15 Millionen Euro für die Umfahrung sei das ein verschwindend kleiner Anteil, sagt Suchan-Mayr, "das sollte uns eine professionelle Projektbegleitung wert sein."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at