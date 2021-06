Staatsvertrag für Linzer Stadtbahn

Möglichst rasch soll mit den Detailplanungen für die Linzer Stadtbahn begonnen werden. 26,57 Millionen Euro soll die Planung in den kommenden fünf Jahren kosten. 13,3 Millionen Euro – also 50 Prozent – davon wird der Bund übernehmen. Heute unterzeichnen Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (VP) eine sogenannte 15a-Vereinbarung, in der die konkrete Aufteilung und Finanzierung zwischen Bund und Land fixiert wird. Insgesamt wird die Errichtung der Linzer Stadtbahn nach vorsichtigen Schätzungen mindestens 600 Millionen Euro kosten.

"Bessere Öffis bedeuten mehr Klimaschutz. Aus diesem Grund investieren wir aktuell so viel Geld wie nie zuvor in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs", sagt Ministerin Gewessler.

"Es braucht diesen gemeinsamen Bund-Länder-Weg, um ein leistbares Verkehrsangebot in den Ländern zu ermöglichen", lobte Finanzminister Blümel die Zusammenarbeit zwischen Oberösterreich und Wien.

Im Frühjahr 2021 hatten sich Land und Bund, wie berichtet, nach jahrzehntelanger Planung auf eine konkrete Variante für die Stadtbahn geeinigt. Das Ziel der Stadtbahn ist eine Reduktion des Autoverkehrs in der Landeshauptstadt. Möglichst viele Pendler sollen durch die Stadtbahn überzeugt werden, vom Auto auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen.

"Diese 15a-Vereinbarung stellt einen Meilenstein für den öffentlichen Verkehr in oberösterreichischen Zentralraum dar. Die Stadtbahnen werden Stadt und Land umweltfreundlich miteinander verzahnen", sagt Landesrat Günther Steinkellner (FP).

Die Linzer Stadtbahn ist das größte Projekt im öffentlichen Verkehr in Oberösterreich seit Bestehen der Zweiten Republik. "Dieses Projekt wird Staus reduzieren, die Lebensqualität der Landsleute steigern und darüber hinaus Arbeitsplätze schaffen", sagt Landeshauptmann Stelzer.