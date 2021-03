Der Name Allerstorfer hat in der Gemeinde Feldkirchen Tradition – seit 1993 trägt der Bürgermeister diesen Namen. Auf Josef (VP) folgte 2003 Franz und im Jänner 2021 dessen Sohn David Allerstorfer, Vater und Sohn waren bzw. sind für die SPÖ im Amt.

Um die Ära von Franz Allerstorfer – er war fast drei Funktionsperioden von 2003 bis 2020 Bürgermeister – gibt es nun gehörigen Wirbel. Denn in der Gemeinderatssitzung vom vergangenen Donnerstag wurde der Antrag der SPÖ auf die Ehrenbürgerschaft von Franz Allerstorfer abgelehnt. SP-Bezirksparteivorsitzender Alois Stöger sieht die ÖVP hinter dieser Entscheidung, denn diese habe eine geheime Abstimmung darüber gefordert.

In einem offenen Brief an Landeshauptmann und VP-Landesparteivorsitzenden Thomas Stelzer bringt Stöger seinen Ärger zum Ausdruck. „Herr Landesparteivorsitzender – es geht um Respekt!“, so Stöger. Denn Franz Allerstorfer habe „Feldkirchen auf ganz besondere Art weiterentwickelt. Das weiß jede Feldkirchnerin und das weiß jeder Feldkirchner“. Daher sei der Antrag auf die Verleihung der Ehrenbürgerschaft für den Langzeit-Bürgermeister gestellt worden.

Bei einer Abstimmung für die Ehrenbürgerschaft ist eine Dreiviertel-Mehrheit notwendig. Dass der Antrag mit neun Gegenstimmen (bei 20 Pro-Stimmen) abgelehnt worden sei, drücke nicht den nötigen Respekt vor der Leistung verdienter Gemeindepolitiker aus. Es gehe um „Respekt gegenüber Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern, die jahrelang jeden Tag für ihre Bevölkerung arbeiten. Für mehr als nur ihre eigenen WählerInnen, sondern für alle BürgerInnen in den Gemeinden“, schreibt Alois Stöger in seinem Brief an Thomas Stelzer.

Der SPÖ-Bezirkschef und Nationalratsabgeordnete kritisiert auch „den ‚neuen Stil‘ der ÖVP und die Spaltung“. Das wolle er damit öffentlich machen und „nicht leise dulden“, so Stöger verärgert. „Es war bisher Konsens, dass solche Leistungen über Parteigrenzen hinweg anerkannt werden und Respekt gezollt wird“, betont der SP-Bezirksparteivorsitzende.

Bürgermeister David Allerstorfer mit seinem Vorgänger und Vater Franz Allerstorfer. Bild: Gemeinde Feldkirchen