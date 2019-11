Slowake in Walding festgenommen

Der Mann wurde am späten Nachmittag von einer Kriminalstreife des Bezirkspolizeikommandos in einer Wohnsiedlung kontrolliert. Dabei gab sich der Mann als jemand anderer aus. Bei der Kontrolle stellte sich schließlich heraus, dass der Slowake zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 30-Jährige, der vor einigen Monaten bereits in sein Heimaltland abgeschoben worden war, war trotz Aufenthaltsverbots vor rund zwei Monaten nach Österreich zurückgekehrt.

Der Mann wurde in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.