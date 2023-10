"Sie hat Ja gesagt": Polizeieinsatz in Wels entpuppte sich als Heiratsantrag

Heiratsantrag in Uniform: Harald ging vor seiner Verena auf die Knie.

Mit Freudentränen hat ein vermeintlicher Einsatz für eine junge Polizistin in Wels geendet. Die Beamtin war zu einer nicht angemeldeten Versammlung im Burggarten gerufen worden. Was sie dort erwartete, darf getrost als gelungene Überraschung bezeichnet werden.

Tatsächlich hatten sich einige Menschen in dem Park versammelt, allerdings mit gutem Grund: Der Lebensgefährte der Frau, ebenfalls Polizist, hatte sich für die Frage aller Fragen, die er seiner Verena an diesem Tag stellen wollte, etwas ganz besonderes ausgedacht.

Mehrere Kollegen standen Spalier und während die Polizeimusik ein Ständchen anstimmte, ging Harald, "bewaffnet" mit einem riesigen Strauß roter und weißer Rosen und einem Verlobungsring vor seiner Zukünftigen auf die Knie. Wie seine Herzensdame geantwortet hat, sehen Sie im Video:

Der kurze Clip des außergewöhnlichen Antrags wurde am Nationalfeiertag auf Facebook und Instagram zehntausendfach angeklickt und hat wohl vielen Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Wie auch die Polizeifamilie wünschten zahlreiche Instagram- und Facebook-Nutzer dem frischeverlobten Paar nur das Beste für die Zukunft.

Lokalisierung: Der Burggarten liegt im Zentrum von Wels

