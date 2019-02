Schwerer Unfall nach Sekundenschlaf: Lenker nur leicht verletzt

WELS. Glimpflich ging am späten Donnerstagabend ein Unfall auf der A8 in Wels aus: Ein Lenker schlief während der Fahrt ein, sein Transporter prallte gegen Leitschiene und Lärmschutzwand. Der Mann wurde nur leicht verletzt. Die Autobahn war eine Stunde lang für die Bergearbeiten gesperrt

Der Transporter wurde schwer beschädigt. Bild: kerschi

Der Unfall passierte am Donnerstag gegen 23.30 Uhr auf der Innkreisautobahn (A8) in Wels. Im Stadtteil Wimpassing schlief der 59-jährige Lenker nach eigenen Angaben kurz ein. Mit verheerenden Folgen: Der Transporter des Mannes aus Eisenerz prallte gegen die Leitschiene und die Lärmschutzwand. Der Steirer hatte Glück: Er wurde nur leicht verletzt und kam in das Klinikum Wels. An der Leitschiene entstand hingegen großer Schaden.

Die Autobahn musste bis 0.45 Uhr wegen der Aufräumarbeiten gesperrt werden, weil die schwer beschädigte Leitschiene in die Fahrbahn ragte. Erst um 1:30 Uhr konnte die A8 zur Gänze für den Verkehr wieder freigegeben werden.

