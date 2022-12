Wolf Systembau mit INEO-Award ausgezeichnet

WKO-Gmunden-Bezirksstellenobmann Martin Ettinger überreichte die Auszeichnung an Geschäftsführer Thomas Stadler und die beiden Lehrlingsbeauftragten Bianka Weingärtner und Martin Grill-Kiefer stellvertretend für das gesamte Team. "Am Standort in Scharnstein werden Lehrlinge in 13 Lehrberufen ausgebildet", so Stadler. "Aktuell haben wir 36 Lehrlinge in Ausbildung. Jedes Jahr können bis zu 15 Lehrlinge aufgenommen werden. Für die Lehrberufe Zimmerer und Fertigteilhausbauer ist eine eigene Lehrwerkstätte vorhanden."

