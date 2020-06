WKOÖ wählte und bestätigte Funktionärinnen

Lumetsberger ist mit ihrer 2010 in Traun gegründeten Firma "floral elements" seit 2014 in Vorchdorf tätig. Sie bietet eine Reihe von individuellen Gestaltungen und Weiterbildungsmöglichkeiten mit den Schwerpunkten Firmendekoration, Events, Trauerfloristik, Lieferservice sowie Ausstellungen an. Verkaufsoffene Tage im urigen Gwölb vermitteln florale Handwerkskunst. Weiters bietet der angrenzende Schaugarten mit Produktionsflächen Raum für Inspiration. Seit 2011 im Landesinnungsausschuss aktiv, wurde Lumetsberger 2018 zur Innungsmeisterin gewählt.

Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde Erika Rainer (61) aus Attnang-Puchheim zur Landesinnungsmeisterin der oberösterreichischen Friseure gewählt. Als Stellvertreter fungieren Dieter Kohler (47) aus Vorchdorf und Claudia Polz (49) aus Vorderstoder. "Es ist eine Ehre für mich, für eine so großartige und vielseitige Branche tätig zu sein und mich gemeinsam mit meinem Team für die bestmögliche Vertretung der Interessen unserer heimischen Friseure einsetzen zu dürfen", freut sich Erika Rainer über die Wiederwahl als Landesinnungsmeisterin.